Nick 07:45 bis 08:10 Trickserie Dora and Friends Folge: 25 Beim Kokosnusskönig USA 2014 Merken Zu Pablos Geburtstag soll eine Kokosnusstorte gebacken werden, aber die Kokosnuss ist weg und landet beim Kokosnusskönig, der sie nicht abgeben möchte. Pablo muss beweisen, dass es seine ist. Der König teilt seine Kokosnüsse mit dem Volk. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dora and Friends: Into the City!

