Nick 05:25 bis 05:45 Jugendserie Neds ultimativer Schulwahnsinn Zettel / Beste Freunde USA, D 2005 Merken Zettel: Ned gibt heute hilfreiche Tipps, wie man im Unterricht möglichst unauffällig Nachrichten austauschen kann, per SMS oder auch ganz klassisch auf Zetteln. Leider ist Ned nicht davor gefeit, dabei auch mal erwischt zu werden. Als er gerade einen Zettel an Bitsy weiterreichen will, bemerkt Sweeney das und verdonnert ihn zu einem 1.000-Wörter-Aufsatz über Zellteilung. Moze freut sich dagegen über unerwartete Post - sie bekommt Liebesbriefe von einem Unbekannten. Ob sie wohl herausbekommt, wer der Verfasser der romantischen Botschaften ist? Cookie steckt derweil in der Klemme, denn er kommt mal wieder zu spät zum Sportunterricht und benötigt schnellstens ein Entschuldigungsschreiben. Zum Glück hat er von "Le Fälscher" erfahren, dem mysteriösen Genie, das Entschuldigungen perfekt fälschen kann. Die Chance, sich auf diese Weise jede Menge Freistunden zu verschaffen, will Cookie sich natürlich nicht entgehen lassen... Beste Freunde: Neds und Cookies Freundschaft wird auf eine harte Probe gestellt: Der Buchstabierclub 'Killerbienen' will Cookie in seine Reihen aufnehmen. Ned ahnt zwar, dass bei der Sache etwas faul ein muss, er kann das aber nicht beweisen. Als er mit Cookie über seinen Verdacht reden will, geraten die beiden in Streit und beschließen, künftig getrennte Wege zu gehen. Gleichzeitig versucht Moze, mit einem selbst erdachten Test endlich eine Beste Freundin zu finden. Doch dadurch landet sie ausgerechnet bei der weiblichen Schlägertruppe der James K. Polk Middle School, der gefürchteten 'Horror-Gang'? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Devon Werkheiser (Ned Bigby) Lindsey Shaw (Jennifer Ann 'Moze' Mosely) Dan Curtis Lee (Simon Nelson 'Cookie' Cook) Jim J. Bullock (Mr. Monroe) Krystal Acosta (Queen Bee) Sean Michael Afable (Stinger) Steve Bannos (Mr. Gross) Originaltitel: Ned's Declassified School Survival Guide Regie: Scott Fellows