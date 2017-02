Sport1+ 03:00 bis 04:45 Fußball Fußball - Sky Bet Championship - 2. Englische Liga Huddersfield Town - Brighton & Hove Albion, 29. Spieltag Merken In der Sky Bet Championship, der zweiten Spielklasse im englischen Fußball, strebt Newcastle United den Aufstieg in die Premier League an. Doch Brightonh & Hove Albion sowie der FC Reading mischen ebenfalls in der Spitzengruppe mit. SPORT1 zeigt das Topspiel Huddersfield Town - Brighton Hove Albion. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

