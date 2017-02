N24 Doku 15:05 bis 16:10 Dokumentation Horrortrip der Luxusklasse - Die Havarie der Costa Concordia I 2012 Merken Das tragische Unglück des Kreuzfahrtschiffs Costa Concordia am 13. Januar 2012 forderte 32 Todesopfer. Mehr als 4.000 Passagiere und Besatzungsmitglieder überlebten die Katastrophe vor der italienischen Mittelmeerinsel Giglio. Die N24-Reportage rekonstruiert anhand neuer Erkenntnisse die Ereignisse jener verhängnisvollen Nacht. Wie konnte es überhaupt dazu kommen? Was wussten die Offiziere, was geschah auf der Brücke und was wird mit dem havarierten Luxusliner nun geschehen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Costa Concordia Disaster