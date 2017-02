N24 Doku 11:45 bis 12:35 Dokumentation A-10 Thunderbolt II - Der Erdkampf-Jet USA 2015 Merken Als eine Art fliegender Panzer hat das Unterschall-Flugzeug A-10 Thunderbolt II das Programm zur Luftnahunterstützung der US Air Force revolutioniert. Dank ihrer starken Feuerkraft, Wendigkeit und Robustheit ist die A-10 bis zum heutigen Tag eines der wichtigsten Bodenkampfflugzeuge der US-Luftwaffe. Ihrer Zähheit und ihrem ungewöhnlichen Design verdankt die A-10 auch den in Fliegerkreisen vorherrschenden Spitznamen "Warthog", zu Deutsch "Warzenschwein". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Air Warriors