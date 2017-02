N24 Doku 09:15 bis 10:00 Magazin Welt der Wunder Fatale Folgen: Was würde ohne das Erdmagnetfeld passieren? Fatale Folgen: Was würde ohne das Erdmagnetfeld passieren? D 2015 Merken Es ist unser Schutzschild vor gefährlichen Teilchen aus dem All: das Magnetfeld der Erde. Doch es wird immer schwächer. Dazu wandern die magnetischen Pole, schon bald könnten Nord- und Südpol den Platz tauschen. Die Folgen für Menschen und Tiere wären verheerend. Außerdem: Zweite Haut - wie wird Leder für Motorradanzüge hergestellt? Wie sieht die Arbeit der freiwilligen Helfer der Bergrettung aus? Und: Sommerfeeling im Winter (Teil 4) - welches Badeparadies macht's möglich? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder

