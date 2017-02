N24 Doku 07:45 bis 08:35 Dokumentation Amerikas Traumschiff - Die Geschichte der "United States" D 2012 Merken Das Linienschiff "SS United States" wurde 1952 in Dienst gestellt und begeisterte die Passagiere mit seiner unvergleichlichen Schnelligkeit: von New York nach Europa in nur drei Tagen. Bis zum heutigen Tag gilt der Ozeanriese als das schnellste Passagierschiff der Welt. 1969 endete ihre Karriere. Heute liegt die "SS United States" im Hafen von Philadelphia. Nun soll das Wrack in neuem Glanz erstrahlen. Die N24-Reportage erzählt die Geschichte des legendären Superliners. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Amerikas Traumschiff - Die Geschichte der "United States"

Jetzt im TV ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 141 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 141 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 141 Min. Guten Morgen Deutschland

Magazin

RTL 06:00 bis 08:30

Seit 111 Min.