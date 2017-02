n-tv 01:10 bis 01:50 Dokumentation Geniale Technik - Züge GB 16:9 HDTV Live TV Merken So schnell wie Shanghais Maglev ist kein anderes öffentliches Verkehrsmittel auf der ganzen Welt. Mit bis zu 430 Kilometern in der Stunde erreicht die Magnetschwebebahn eine unglaubliche Geschwindigkeit. Eine Strecke von 30 Kilometern legt sie in rund 7 Minuten zurück. Ein wahres Meisterwerk der Technik, möglich gemacht dank der bahnbrechenden Erfindungen der Vergangenheit. Von der schnellsten Dampflokomotive 1938 bis zur innovativen Hochbahn in Chicago - Die n-tv Dokumentation blickt zurück auf die wichtigen Meilensteine in der Geschichte der Zugfahrtindustrie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Impossible Engineering