n-tv 23:10 bis 00:00 Magazin Deluxe - Alles was Spaß macht Traumjob Luxus-Reisetester / Hundesitter-Casting beim Grafen / Millionäre in Ischgl / Pärchen im Luxus-Schießurlaub / Mit dem Luxuszug durch den Dschungel D 2017 16:9 Beim Stil- und Luxusmagazin "Deluxe - Alles was Spaß macht" ist der Name Programm: Hier dreht sich alles um die exquisiten Dinge, die das Leben schöner machen. Society-Expertin Jennifer Knäble berichtet über exklusive Reiseziele, stellt erstklassige Modelle der Automobilbranche vor und verrät die angesagtesten Mode-Trends. Moderation: Jennifer Knäble Originaltitel: Deluxe - Alles was Spaß macht