n-tv 18:30 bis 19:00 Dokumentation Tony Cragg - Zauberer der Formen D 2017 16:9 HDTV Seit mehr als 35 Jahren begeistert Tony Cragg mit seinen unkonventionellen Werken. n-tv Kunstexperte Wolfram Kons trifft den britischen Bildhauer in seinem Atelier in Wuppertal und spricht mit ihm über sein Leben, seine Inspiration und seine Ideen. Außerdem begleitet Kons Cragg zu seiner Ausstellung im legendären Eremitage Museum in St. Petersburg und nach Venedig, wo er seine einzigartigen Glasarbeiten produziert. Originaltitel: Tony Cragg - Zauberer der Formen