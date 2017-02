n-tv 17:05 bis 18:00 Dokumentation Wilde Superwaffe - Die Raubkatze USA 16:9 HDTV Live TV Merken Die Stärke des Löwen, die Geschwindigkeit des Geparden und die Größe des Tigers - Raubkatzen bilden die Spitze der an Land lebenden Jäger des Tierreichs. Doch welche Art kann am besten klettern? Wer ist am schnellsten? Brüllt der Löwe am lautesten oder wird der König der Tiere am Ende vom Thron gestoßen? Und was passiert, wenn man die besten Eigenschaften der hochspezialisierten Großkatzen kombiniert? Die n-tv Dokumentation reist in die Welt von Löwen, Tiger und Co. und zeigt, zu welchen Leistungen sie wirklich fähig sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Super Cat

