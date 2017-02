RTL NITRO 13:35 bis 14:00 Comedyserie M*A*S*H Die Kommandanten-Soße USA 1978 Live TV Merken Alle leitenden Offiziere, darunter auch Colonel Potter, werden zu einer Konferenz nach Seoul gerufen. In der Zwischenzeit übernimmt Hawkeye die Leitung des Camps. Schnell fängt er an, Chef zu spielen und zieht sich so den Unmut der Mitarbeiter zu. Er gerät sogar mit B.J. aneinander... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alan Alda (Hawkeye Pierce) Loretta Swit (Hot Lips) Mike Farrell (B.J. Hunnicutt) David Ogden Stiers (Charles Winchester) Gary Burghoff (Radar O'Reilly) Jamie Farr (Klinger) William Christopher (Patrick Mulcahy) Originaltitel: M.A.S.H. Regie: Burt Metcalfe Drehbuch: Ronny Graham, Larry Gelbart, W.C. Heinz, Richard Hooker, Ring Lardner Jr.