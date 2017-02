RTL NITRO 09:45 bis 10:30 Krimiserie Psych Spagat zwischen Attentat und Heldentat USA 2010 HDTV Live TV Merken Gus und Shawn werden zu einer Expertenkommission geladen, die für den Schutz des schwerreichen Geschäftsmannes Bonaventure ins Leben gerufen wurde. Auf Bonaventure wurden in der Vergangenheit verschiedene Attentate verübt. Doch jetzt ist die Bedrohung so stark, dass man extra eine Expertenkommission gründet, um ihn zu schützen. Erst viel zu spät erfährt Shawn, dass sein Auftraggeber, Mr. Snowden, der eigentliche Attentäter ist und der durch ihn gute Tipps bekommt, wie man an Bonaventure herankommt. Shawn ruft das Dezernat zur Hilfe, und gemeinsam gelingt es ihnen in letzter Sekunde, Bonaventure vor einem kaltblütigen Anschlag zu schützen. Zunächst wird als Täter Mr. Snowden entlarvt. Als sich jedoch Bonaventure und Shawn ins Auto retten können, werden sie von Boyd überrascht, der es ebenfalls auf Bonaventure abgesehen hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dulé Hill (Burton "Gus" Gusterster) James Roday (Shawn Spencer) Timothy Omundson (Detective Carlton Lassiter) Maggie Lawson (Juliet O'Hara) Kirsten Nelson (Chief Karen Vick) Corbin Bernsen (Henry Spencer) Bruce Davison (Walter Snowden) Originaltitel: Psych Regie: Steve Surjik Drehbuch: Steve Franks, Andy Berman Kamera: Michael McMurray Musik: Adam Cohen, John Robert Wood Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 265 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 15:10

Seit 121 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:50 bis 10:55

Seit 65 Min. Teletip

Magazin

Sat.1 09:00 bis 10:00

Seit 55 Min.