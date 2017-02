TLC 03:40 bis 04:25 Dokusoap Im Namen des Glaubens Verloren in der Sekte USA 2014 Merken Die erfolglose Künstlerin Elli Perkins reist als Hippie durchs Land, bis sie in Buffalo landet. Hier lernt sie Scientologen kennen und glaubt, ihr Glück gefunden zu haben. Die junge Frau widmet ihr Leben voll und ganz der umstrittenen Sekte, macht bei Scientology eine steile Karriere, heiratet und wird Mutter. Doch ihr Sohn Jeremy bekommt schwere psychische Probleme, hat Wahnvorstellungen und Angstzustände. Da Scientologen Psychiater ablehnen, betreut sie ihn zuhause und weigert sich, ihm Medikamente zu geben. Eines Tages bahnt sich ein Drama an: Jeremy will sich das Leben nehmen und schneidet sich die Pulsadern auf. Dann greift er sich ein langes Küchenmesser - und sucht nach seiner Mutter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deadly Devotion

