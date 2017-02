TLC 22:00 bis 23:00 Dokumentation Paranormal Survivor Negative Anziehungskraft CDN 2015 Merken Seika Groves und ihr Freund Dave ziehen in eine Souterrainwohnung, die Daves Eltern in ihrem Haus ausgebaut haben. Um etwas Besonderes zu kaufen, gehen die zwei in ein Antiquitätengeschäft, wo sie einen viktorianischen Waschtisch aus dem Jahr 1870 entdecken. Seika verliebt sich sofort in das Möbelstück, ohne zu ahnen, dass damit ein niederträchtiges Wesen in ihr Heim gelangt. Doch plötzlich geschehen merkwürdige Dinge: Lampen brennen von allein, Türen gehen auf, beängstigende Geräusche sind zu hören. Obwohl Seika und Dave ahnen, dass der Spuk mit dem antiken Tisch zu tun hat, trennen sie sich nicht von ihm - und begehen damit einen großen Fehler. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Paranormal Survivor

