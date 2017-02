TLC 18:20 bis 18:50 Dokusoap Long Island Medium Gruppensitzung in New Jersey USA 2014 Merken Theresa Caputo trifft ihre Verwandten aus New Jersey, Cousine Anne-Marie und deren Sohn Brett, ein Junge, bei dem früh Autismus festgestellt wurde. Anne-Marie bittet das Medium, an einer Benefizaktion für Autismus-Selbsthilfegruppen teilzunehmen und Theresa stimmt sofort zu. Doch zuerst muss die Outfit-Frage geklärt werden: Brett plädiert für ein blaues Kleid mit weißen Schuhen und trifft damit Theresas Geschmack genau. Gleich zu Beginn der Gruppensitzung bekommt das Medium Kontakt zu einer verstorbenen Seele, die die Mutter von Patricia ist. Über ein Erbstück in Form einer silbernen Haarbürste werden alte Verbindungen wieder hergestellt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Long Island Medium