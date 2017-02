TLC 15:25 bis 15:55 Dokusoap Brides of Beverly Hills - Brautmode für VIPs Carmen/Shari USA 2011 Merken Braut in spe Carmen ist Fernsehmoderatorin, zweimal geschieden und überzeugt, dass Ehemann Nummer drei endlich der Richtige ist. Ihre Bilderbuchehe soll mit dem perfekten Hochzeitskleid starten. Aus diesem Grund möchte sie in der Edelboutique von Renée Strauss einkaufen und hat einige stilsichere Beraterinnen mitgebracht. Mutter Marianna und Carmens Brautjungfern lassen sich vom charmanten Eventplaner Kevin umgarnen und mit Champagner in Stimmung bringen, bevor die Anprobe startet. Und schon das erste Designerstück, in dem Carmen vor den Spiegel tritt, wird mit Jubelrufen begrüßt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Brides of Beverly Hills