TLC 13:30 bis 14:00 Dokusoap Die Chrisleys - So geht reich! Der neue Freund USA 2015 Savannah hat einen neuen Freund, Musiker Blaire aus Nashville. Da sie ihn wirklich mag, hält sie den jungen Mann erst einmal von ihrem Vater fern, denn Todd mischt sich in alle Belange seiner Kids ein und übertreibt auch gern ein bisschen. Doch der Multimillionär duldet keine fremden Männer in der Nähe seiner Tochter und will Blaire genau unter die Lupe nehmen. Sohn Chase hat inzwischen eine neue Idee entwickelt, mit der er sehr schnell sehr reich werden kann: ein Golfkart-Taxi, das Studenten in Bars einsammelt und nach Hause bringt. Doch dafür braucht er dringend Startkapital und hofft nun, dass sein Dad kräftig investiert. Originaltitel: Chrisley Knows Best