TLC 11:35 bis 12:00 Dokusoap Ein Koch für gewisse Stunden Omar USA 2008 Merken Bei Curtis Stone geht ein Notruf ein. Omar Watson, Polizist bei der California Highway Patrol, benötigt diesmal selber Hilfe. Im Polizeihauptquartier von Los Angeles steht die Verabschiedung von Teamleaderin Sherell Sutherland an, und damit die Party keine Blamage wird, soll der Profikoch aus Down Under den kulinarischen Einsatz leiten. Schon im Supermarkt kommen daher nur die besten Zutaten in den Einkaufswagen. Einige Stunden später liegen Barbecue-Shrimps mit Rosmarin auf den Tellern, außerdem saftige Ribeye-Steaks und eine sahnige Eiscrème. Captain Sutherland kann mit dem letzten Einsatz ihrer Truppe zufrieden sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Take Home Chef