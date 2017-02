TLC 05:25 bis 06:05 Dokusoap Miami Ink - Tattoos fürs Leben USA 2006 Merken Die New Yorker Fashion-Designerin Ivy Supersonic, selbst eine Expertin wenn es darum geht ausgefallene Wünsche ihrer Kunden zu erfüllen, stattet dem renommierten Tattoo-Studio in Miami einen Besuch ab. Ivy Supersonic hat schon Hüte für Pamela Anderson, Snoop Dogg und Hillary Clinton entworfen. Kat, die seit kurzer Zeit fest zum Team des Miami Ink gehört, tätowiert der prominenten Kundin ein ausgefallenes Motiv auf die Haut. Eine Künstlerin zufrieden zu stellen ist allerdings nicht einfach. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Miami Ink