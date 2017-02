VOX 23:05 bis 00:00 Krimiserie Law & Order: Special Victims Unit Beschmutzt USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die Reisebegleiterin Kelly Sun wurde vergewaltigt, kann sich aber an Umstände und Täter absolut nicht mehr erinnern. Warners Gift-Test fördert nach einem Tipp die Droge Scopolamin ans Licht, die Opfer willenlos macht und ihnen jede Erinnerung raubt. Durch Überwachungsvideos kommen Benson und Stabler dem Vergewaltiger dann auf die Spur, aber Staatsanwältin Greylek kann den Verdächtigen namens Eric Lutz nicht festnehmen lassen, solange Lutz behauptet, dass der One Night Stand einvernehmlich war. Erst als auf dessen Computer Videos von seinen Opfern und Tausende Gewalt-Pornos gefunden werden, kommt Bewegung in den Fall. Mit den Video- und Handydaten des Verdächtigen findet man das frühere Opfer Laurel Andrews, das sich nur mit Mühe an die Tat erinnern kann, aber bereit ist, gegen Lutz auszusagen. Verteidigerin Regnier sieht sich zu einer ausgefallenen Strategie veranlasst. Sie plädiert auf nicht schuldig wegen geistiger Störung, hervorgerufen durch Pornografiesucht und den Drang ihres Mandanten, seine durch die Sucht hervorgerufenen Fantasien auszuleben. Staatsanwältin Greylek versucht dagegen nachzuweisen, dass Lutz den Widerstand seiner Opfer sucht, um sexuell erregt zu werden, und sie kann im Prozess punkten. Jedoch zwingen anzügliche Videos auf dem Datenserver des Richters Moredock dazu, auf Fehlverfahren zu befinden. Als auch Andrews daraufhin entnervt aussteigt, ist Benson gezwungen, zur Rettung des Falles neue Beweise oder Zeugen zu finden. Sie findet eine Verlobte von Lutz, die ebenfalls von ihm vergewaltigt wurde, und trifft damit genau den richtigen Nerv. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Meloni (Detective Elliot Stabler) Mariska Hargitay (Detective Olivia Benson) Dann Florek (Captain Donald Cragen) Richard Belzer (Sergeant John Munch) Ice-T (Detective Odafin "Fin" Tutuola) Michaela McManus (A.D.A. Kim Greylek) B.D. Wong (Dr. George Huang) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Chris Eyre Drehbuch: Kam Miller Kamera: George Pattison Musik: Mike Post Altersempfehlung: ab 12