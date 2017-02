VOX 20:15 bis 21:15 Krimiserie Law & Order: Special Victims Unit Schatten des Vaters USA 2012 Dolby Untertitel 16:9 HDTV Merken Der Film- und Fernsehproduzent Fred Sandow lud junge Frauen, die im Showbusiness Fuß fassen wollten, zum Casting ein, setzte sie unter Drogen und vergewaltigte sie anschließend. Aus Angst um ihren Job schwiegen die Frauen - bis jetzt. Denn Freds neuestes Opfer sowie seine Assistentin Jess belasten den Triebtäter schwer, sodass er von Detective Benson und ihrem Team in Haft genommen werden kann. Für Eddie, Freds Sohn, bricht dadurch eine Welt zusammen, da er seinen Vater über alle Maßen vergöttert und ihn um jeden Preis aus dem Gefängnis rausholen will: Als er erfährt, dass Jess - die nicht nur Freds Assistentin, sondern auch Eddies Freundin ist - für die Verhaftung seines geliebten Vaters verantwortlich ist, nimmt er Jess und ihre kleine Tochter in seine Gewalt. Das Ermittlerteam wird zu Jess' Wohnung gerufen, denn Eddie verlangt ausdrücklich nach Benson als Verhandlungspartnerin. Bei dem Gespräch zwischen dem jungen Geiselnehmer und der erfahrenen Polizeibeamtin wird klar, dass Eddie zu allem bereit ist, sollte sein Vater nicht freigelassen werden. Also setzt die Sondereinheit für Sexualdelikte alle Hebel in Bewegung um Fred zum Tatort zu holen, damit er seinen Sohn wieder zur Vernunft bringt und eine Tragödie verhindert. Doch der skrupellose Serienvergewaltiger denkt nur daran, seine eigene Haut zu retten und kümmert sich nicht um zwei Menschenleben. Benson verliert die Kontrolle über das Geiseldrama, als ein Schuss fällt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mariska Hargitay (Olivia Benson) Danny Pino (Nick Amaro) Kelli Giddish (Amanda Rollins) Richard Belzer (John Munch) Ice-T (Odafin "Fin" Tutuola) Dann Florek (Captain Donald Cragen) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Jean de Segonzac Drehbuch: Warren Leight, Julie Martin Kamera: Michael Green Musik: Mike Post