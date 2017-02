VOX 18:00 bis 19:00 Dokusoap Hautnah: Die Tierklinik Schäferhundmix "Luna" / Französische Bulldogge "Hermine" / Löwenkopfmix "Amy" / Rottweiler "Hera" / Golden Retriever "Sam" D 2017 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Heute geht es um die folgenden Fälle: Schäferhundmix 'Luna': Die alte Schäferhunddame "Luna" ist mit ihren Besitzern in die Tierklinik geeilt. Ihr geht es sehr schlecht. Ob das an ihrem bekannten Herzproblem oder etwas ganz anderem liegt, will Tierärztin Dr. Sonja Grommel nun herausfinden. Sie nimmt der Hundedame Blut ab und was dabei herauskommt, sind leider keine guten Nachrichten... Französische Bulldogge 'Hermine': Die Französische Bulldogge "Hermine" ist noch ein Baby und der ganze Stolz ihrer Besitzer. Doch akut leidet "Hermine" an Husten. Ob das etwas Schlimmes zu bedeuten hat, soll in der Tierklinik abgeklärt werden. Tierärztin Katharina Rempel nimmt sich der kleinen Hundedame an. Besonders der sechs Jahre alte Sohn der Besitzerin macht sich große Sorgen. Ob seine Ängste berechtigt sind? Löwenkopfmix 'Amy': Löwenkopfmix "Amy" hat ein haariges Problem, denn die Kaninchendame hat überall zu viel Fell. Falls ihr nicht geholfen wird, könnte sie mit Maden befallen werden. In der Tierklinik soll sie nun von dem überschüssigen Fell befreit werden: Die Schermaschine steht bereit. Rottweiler 'Hera': Rottweilerdame "Hera" hat einen Kreuzbandriss und soll in den nächsten Tagen operiert werden. Doch die Schmerzen der Hündin sind so schlimm geworden, dass die Besitzer mit ihrer Hundedame bereits heute in die Tierklinik geeilt sind. "Hera" wurde vor kurzem schon am Knie operiert. In so kurzer Zeit muss die Rottweilerhündin nun also zwei Narkosen verkraften. Ob das gut geht? Golden Retriever 'Sam': Notfall in der Tierklinik: Golden Retriever "Sam" ist erst fünf Jahre alt, aber er wird bereits mit einem schlimmen Verdacht in die Tierklinik eingeliefert: der Rüde hat freie Flüssigkeit im Bauch. Das heißt nichts Gutes. Kann Klinikchef Dr. Dirk Remien ihm noch helfen oder kommt bereits jede Hilfe zu spät? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hautnah: Die Tierklinik