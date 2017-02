VOX 13:00 bis 14:00 Dokusoap Zwischen Tüll und Tränen Wetzlar / By Marie Bernal / Alfter / White Room / München / White Silhouette D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Bei Lucja Stenzel im "White Room" können zukünftige Bräute nicht nur Kleider kaufen, sondern auch Maßanfertigungen designen lassen. Braut Claudia will heute ihren schwarz-weißen Prinzessinnentraum abholen und hat einen ganz besonderen Zuschauer mitgebracht. Die meisten zukünftigen Bräute verlassen sich bei der Wahl ihres Traumkleides auf ihr Bauchgefühl oder warten auf den Wow-Moment. Ganz anders ist Braut Julia bei Designerin Fan in München. Sie und ihre Begleiterinnen haben sich ein ausgeklügeltes Bewertungssystem ausgedacht, was die Entscheidung vereinfachen und herbeiführen soll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Zwischen Tüll und Tränen