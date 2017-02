VOX 06:45 bis 07:50 Dokusoap Verklag mich doch! D 2011-2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Daniel Ortmanns Leben scheint aus den Fugen zu geraten. Seine Freundin Angela hatte einen schweren Unfall, weswegen sie vorerst im Krankenhaus bleiben muss. Aus Angst, alleine für die beiden aufkommen zu müssen, sucht er einen weiteren Nebenverdienst neben seinem eigentlichen Beruf als Automobilverkäufer. Hierbei gerät er an den windigen Versicherungsmakler Carsten Klein, der versucht, Daniel in einen Sumpf aus Lügen und Betrügereien zu ziehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Karsten Dusse, Matthias Klagge, Funda Bicakoglu Originaltitel: Verklag mich doch!

