ONE 20:15 bis 21:00 Comedyserie Frau Temme sucht das Glück Folge: 2 Der perfekte Mann D 2017 Stereo 16:9 Carla bekommt von Mühlens Druck, Verträge abzuschließen. Da kommt gerade recht, dass Sabine Helmer die Treue ihres Verlobten Peter nach der Hochzeit für eine Million Euro versichern lassen will. Carla engagiert im Rahmen der Risikoanalyse beherzt ihre Schwester Hannah als Treuetesterin. Peter erweist sich aber als ein solcher Stein, dass Hannah ihn selbst mit brachialen Mitteln nicht verführen kann und darüber ihr Ego angekratzt sieht. Als sie dann mutmaßt, Peter könnte schwul sein, beschließt Carla einen erneuten sexuellen Test - diesmal mit Frank. Der geht Peter so angriffslustig an die Wäsche, dass der ihn niederschlägt und ihm sagt, er sei hetero. Jetzt ist die Police unter Dach und Fach. Carla ist sowieso abgelenkt, weil sie sich mit Hannahs Hilfe auf ein Date mit Mikael vorbereitet. Auf dem Weg zu Mikael begegnet sie Peter, den sie mit ihrem Verliebtheitszustand ins Grübeln bringt. Das Date verläuft wunderschön, bis Mikaels Exfreundin Jette klingelt und andeutet, dass sie ihn immer noch liebt. Carla geht, am Boden zerstört. Als anderntags die Hochzeit von Sabine und Peter stattfinden soll, verweigert sich Peter - weil er, berührt von Carlas Ausstrahlung am Tag davor, von ganz anderen Dingen träumt, als er sie bisher in seiner pragmatischen und "risikofreien" Beziehung hatte. Die Hochzeit ist gesprengt, was wohl zum Besten aller ist - Mühlens wird, seiner Geldgier wegen, unterdessen von einem alten Kumpel, Jens Ritter, mit einer Versicherungspolice über den Tisch gezogen. Nur durch Horsts und Carlas Expertise findet er eine Handhabe, Ritter zu drohen und die Zahlung abzuwenden. Unterdessen muss der geschiedene Horst erkennen, dass seine Tochter Maike einen neuen Stiefvater hat, der ihm seine Rolle streitig machen könnte. Schauspieler: Meike Droste (Carla Temme) Martin Brambach (Hans-Peter Mühlens) Ronald Kukulies (Horst Ballsen) Sebastian Schwarz (Frank Weber) Anna Blomeier (Hannah Temme) Richard Ulfsäter (Mikael Svensson) Christine Sommer (Gabriele) Originaltitel: Frau Temme sucht das Glück Regie: Fabian Möhrke Drehbuch: Benedikt Gollhardt Kamera: Bernhard Keller Musik: Siggi Mueller, Jörg Magnus Pfeil