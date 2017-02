ONE 18:15 bis 19:05 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 260 D 2006 Stereo Live TV Merken Miriam ist überrascht, dass ihr Professor Dominik Witte von ihr eine Exkursion in die Berge erwartet, um sich vor Ort über das Wachstum der Kräuter zu informieren. Sie ist jedoch diesen Anforderungen körperlich nicht gewachsen, sodass ihr nichts anderes übrig bleibt, als sich einen anderen Betreuer für ihre Diplomarbeit zu suchen. Als Robert von Dominik Wittes Schikane erfährt, kommt es zum Streit zwischen dem Koch und dem Professor. Robert fühlt sich schuldig, weil er Miriams Betreuer zuvor unter Druck gesetzt hatte, und entschuldigt sich bei ihr. Miriam ist von seiner Offenheit gerührt und verzeiht ihm. Robert ist erleichtert und glücklich. Als er Miriam vom Pferd hebt, kann er seine Gefühle nicht länger beherrschen und küsst sie. Laura ist von Gregors Bitte, Alexander nicht über die Vaterschaft zu informieren, zunächst überfordert. Als Alexander auf Laura trifft, verrät sie ihm aber nichts. Schließlich entscheidet sie sich schweren Herzens: Sie will auf Gregors Bedingung eingehen und ihn als alleinigen Vater anerkennen. Werner hat verhindert, dass Elisabeth einen Kredit bei der Hausbank des Fürstenhofes bekommt. Johann schlägt trotz aller Skrupel eine andere Möglichkeit vor - Elisabeth könne bei seiner Bank den Kredit bekommen. Elisabeth willigt gern ein, und Barbara sieht sich am Ziel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henriette Richter-Röhl (Laura Mahler) Lorenzo Patané (Robert Saalfeld) Florian Michael Odendahl (Dominik Witte) Susanne Huber (Elisabeth Saalfeld) Christof Arnold (Gregor Bergmeister) Inez Björg David (Miriam von Heidenberg) Miriam Krause (Helen Marinelli) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Dieter Schlotterbeck, Alexander Wiedl Drehbuch: Gisa Pauly