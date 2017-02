ONE 17:00 bis 17:45 Familienserie Die glückliche Familie Bedenkzeit D 1990 Live TV Merken Große Tauffeier bei Opa und Ilse. Alex fühlt sich von allen genervt: Nicht nur Richy produziert sich immer mehr als Übervater, auch Maria übertreibt es mit ihrer großmütterlichen Fürsorge. Nur Florian schwebt - abgehoben von allen Alltäglichkeiten - im siebten Himmel. Er hat sich Hals über Kopf in Ulla verliebt und blüht auf, wie schon lange nicht mehr. Maria spürt sehr bald, was los ist und stellt ihn zur Rede. Florian gesteht seine Gefühle zu Ulla und für Maria bricht eine Welt zusammen. Werden die beiden sich trennen? In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Maria Schell (Maria Behringer) Siegfried Rauch (Florian Behringer) Susanna Wellenbrink (Tami) Julia Heinemann (Alex) Maria Furtwängler (Katja) Fritz Strassner (Opa Behringer) Mady Rahl (Ilse) Originaltitel: Die glückliche Familie Regie: Erich Neureuther Drehbuch: Andreas Meyer Kamera: Heinz Hölscher Musik: Mick Baumeister

Jetzt im TV Radsport

Radsport

Eurosport 16:30 bis 17:45

Seit 43 Min. Hexe Lilli

Trickserie

KI.KA 16:50 bis 17:35

Seit 23 Min. Abenteuer Leben täglich

Magazin

kabel eins 16:55 bis 17:55

Seit 18 Min. Tagesschau

Nachrichten

Das Erste 17:00 bis 17:15

Seit 13 Min.