ONE 09:30 bis 10:15 Reportage Der Vorkoster Streetfood: Essen auf die Hand - viel mehr als Burger, Currywurst und Co. - viel mehr als Burger, Currywurst und Co. D 2015 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Viel mehr als Burger, Currywurst und Co. Streetfood: Essen auf die Hand - viel mehr als Burger, Currywurst und Co. Spätestens seit diesem Sommer hat der neue kulinarische Trend Deutschland erreicht. Kaum eine Region im Land, in der noch kein Streetfoodmarkt stattfindet oder Foodtrucks die Runde machen. Burger, Burrito, Falafel, Curry, Crepes - die kleinen Snacks auf der Straße lassen den Besucher abtauchen in die vielseitigen Genüsse der internationalen Küche. Doch was verbirgt sich hinter Streetfood? Was ist neu an dem schnellen Essen auf die Hand? Worin besteht der besondere Reiz? Bei seiner Reise quer durch die aktuelle Streetfoodszene kostet Björn Freitag sich nicht nur durch das bunte Angebot, sondern er erfährt mehr über die Wurzeln und die "Macher" des Trends. Stationen seiner Tour sind die Kernzentren der Bewegung: In Berlin besucht er die Markthalle Neun, in Hamburg die Streetfoodsession und in Nürnberg trifft er die ersten Foodtrucker Deutschlands. In einer Kölner Foodtruck-Werkstatt erfährt er, wie man alte Busse und LKW in fahrende Restaurants verwandelt. Streetfood-Experten Stevan Paul und Hanni Rützler überraschen ihn mit ihrem Wissen, über die Entstehung und die Hintergründe des - genau genommen - gar nicht so neuen Trends. Außerdem: Do-It-Yourself-Rezepte - Björn Freitag stellt ein buntes Picknick aus verschiedenen Streetfood-Gerichten zusammen. Streetfood: Essen auf die Hand - viel mehr als Burger, Currywurst und Co. Spätestens seit diesem Sommer hat der neue kulinarische Trend Deutschland erreicht. Kaum eine Region im Land, in der noch kein Streetfoodmarkt stattfindet oder Foodtrucks die Runde machen. Burger, Burrito, Falafel, Curry, Crêpes - die kleinen Snacks auf der Straße lassen den Besucher abtauchen in die vielseitigen Genüsse der internationalen Küche. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Björn Freitag Gäste: Gäste: Stevan Paul, Hanni Rützler Originaltitel: Der Vorkoster

