ZDF 18:00 bis 19:00 Krimiserie SOKO Wien Folge: 148 Der dritte Mann D, A 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Neue Folge Live TV Merken In einem Auto werden zwei Tote gefunden: ein Journalist und ein toter Araber, dazu Blutspuren eines Dritten. Tags darauf kommt eine junge arabische Frau zur SOKO, die ihren Bruder sucht. Es scheint, als wäre er der Dritte im Auto gewesen. Von einem Generalmajor des Bundeskriminalamts beauftragt, soll Oberst Kanter bei der Aufklärung helfen. Wegen des gefundenen Kokains geht man von Drogengeschäften aus, um Terroristen zu unterstützen. Doch bald stellt sich heraus, dass das SOKO-Team durch das BK auf eine falsche Fährte gelockt worden ist. Der Entführte war in ganz anderer Mission unterwegs: Er wollte dem getöteten Journalisten Informationen zu einem Korruptionsskandal übermitteln. Ein Foto, das er seiner Schwester geschickt hat, bringt das "SOKO"-Team schließlich auf eine andere Spur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Hary Prinz (Ernst Kanter) Originaltitel: SOKO Donau Regie: Holger Barthel Drehbuch: Axel Götz Kamera: David Sanderson Musik: Stephan Sechi