RTL II 01:55 bis 03:30 Thriller Hard Luck USA 2006 16:9 Dolby Digital HDTV Der ehemalige Dealer Lucky ist frisch aus dem Knast entlassen worden und will nun eigentlich ein bürgerliches Leben führen. Das Schicksal spielt ihm jedoch eine stattliche Summe Drogengelder in die Hände und er muss sich mit der heißen Prostituierten Angela aus dem Staub machen. Denn ein korrupter Cop, der die Kohle für sich selber abzweigen wollte, will ihm ans Leder. Er gelangt schließlich in die Hütte einer sadistisch veranlagten Hausfrau, die für ihren behinderten Sohn alles tun würde. Auch das ist für Lucky keine glückliche Fügung... Schauspieler: Wesley Snipes (Lucky) Mario Van Peebles (Captain Davis) Cybill Shepherd (Cass) Luis Guzmán (Mendez) Tom Kemp (Gino Gambetti) Kevin Chapman (Franklin) Tony Hua (Detective Lee) Originaltitel: Hard Luck Regie: Mario Van Peebles Drehbuch: Larry Brand, Mario Van Peebles Kamera: Alex Nepomniaschy Musik: Tree Adams Altersempfehlung: ab 18