RTL II 00:10 bis 01:55 Actionfilm Empire State - Die Straßen von New York USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV New York, 1982: Der junge Chris (Liam Hemsworth) träumt von einer Karriere als Cop, landet aber stattdessen als Wachmann bei einer Sicherheitsfirma. Sein Kumpel Eddie (Michael Angarano) überredet ihn, seinen Posten zu missbrauchen, um ans große Geld zu kommen. Doch ein taffer New Yorker Polizist (Dwayne Johnson) ist den beiden schon auf den Fersen und auch ein paar Gangster wollen an dem Coup beteiligt werden. - Atmosphärischer und stark besetzter Thriller nach einer wahren Geschichte. Schauspieler: Liam Hemsworth (Chris Potamitis) Emma Roberts (Nancy Michaelides) Dwayne Johnson (James Ransome) Jerry Ferrara (Jimmy) Nikki Reed (Lizzette) Paul Ben-Victor (Tommy) Shenae Grimes (Eleni) Originaltitel: Empire State Regie: Dito Montiel Drehbuch: Adam Mazer Kamera: Dana Gonzales Musik: David Wittman Altersempfehlung: ab 16