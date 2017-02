RTL II 17:00 bis 18:00 Dokusoap Die Wache Hamburg D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Jonas (29) gibt vor, volltrunken zu sein, und will in die Ausnüchterungszelle gesperrt werden. Die Cops machen den Alkoholtest: 0,0 Promille. Er fängt an, zu randalieren. Kurz darauf erscheint Maya (28). Sie sucht ihren Mann. Sie hat sein Handy geortet. Er muss in der Wache sein... Die Streife bekommt über Funk einen Einsatz zugeteilt. Eine Straße weiter wird gerade eine Tankstelle überfallen. Den Beamten gelingt es, den Überfall zu stoppen. Die Täter werden überwältigt und demaskiert. Als der Tankwart Kai (39) realisiert, wer die Täter sind, ist er fassungslos. Simone (39) ist besorgt, denn ihre 15-jährige Tochter ist letzte Nacht nicht nach Hause gekommen. Die Mutter vermutet, dass Lena (15) bei Fotograf Felix (29) ist, der sie angeblich als Model groß rausbringen will. Doch Simone ist sicher, dass der Kerl ganz andere Pläne mit ihrer Tochter verfolgt... Die Cops im Streifenwagen bekommen über Funk einen neuen Einsatz. Drei Jugendliche sollen auf einem Baukran eine Party feiern. Da sich die Jugendlichen weigern, herunterzukommen, rufen die Cops die Feuerwehr. Die Kids scheinen total dicht zu sein. Woher haben sie die Drogen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Wache Hamburg

