Ronja (36) ist seit zwölf Jahren mit Jay (42) verheiratet. Doch es kriselt seit einiger Zeit gewaltig. Um die Ehe zu retten, hat das Paar beschlossen, sich gegenseitig gewisse Freiräume zu gewähren. Dazu gehören auch Affären mit anderen. Ronja stürzt sich kurzerhand in ein Liebesabenteuer mit Levin (18), der sich Hals über Kopf in die doppelt so alte Frau verliebt. Dass seine Neue verheiratet ist, davon ahnt er nichts. Und Ronja rückt ganz bewusst nicht mit der Sprache raus, denn sie weiß, dass ihr junger Lover die wahre Liebe sucht. Levin wundert sich allerdings zunehmend darüber, dass Ronja ihn nie mit zu sich nach Hause nimmt und sich stattdessen lieber in seinem Kinderzimmer amüsiert. Auch Ehemann Jay ist kein Kind von Traurigkeit: Er nutzt seine neue Freiheit und lässt sich auf eine wilde Romanze mit Sylvia (35) ein. Während Ronja aber nicht ans Aufhören denkt, wird Jay der belanglose Sex bald zu langweilig. Er beendet seine Affäre und beschließt, um seine Ehe zu kämpfen. Wird er Ronja zurückerobern? Und wie wird Levin reagieren, nachdem er die ganze bittere Wahrheit über seine Traumfrau erfährt?