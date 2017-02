RTL II 10:55 bis 11:50 Dokusoap Family Stories Eine Familie mit Benzin im Blut (5) D 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken In wenigen Tagen steht das Highlight und größte Rennen der Saison an: die Nitrolympx am Hockenheimring. Auch in diesem Jahr wollen Jutta, ihr Mann Tom und ihre beiden Söhne Michael und Sascha vor den insgesamt 50.000 Zuschauern ihr Bestes geben und sich natürlich ein Platz auf dem Treppchen sichern. Doch als der Teamtrailer wenige Tage vor Abfahrt zusammenbricht, scheint die Teilnahme am Saisonhöhepunkt in weite Ferne zu rücken. Papa Tom will schon alles hinschmeißen, aber Jutta und die Jungs geben nicht auf, denn schließlich fällt der Event auch auf ihr zehnjähriges Racing-Jubiläum. Sie beschließen, so schnell wie möglich den neuen, aber noch unfertigen Trailer einsatzbereit zu machen. Doch ist ein kompletter Innenausbau inklusive Einkauf und Installation von Küche, Dusche, Toilette und Betten in zwei Tagen zu schaffen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Family Stories