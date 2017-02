RTL II 06:55 bis 07:55 Dokusoap Privatdetektive im Einsatz Doppelleben / Keim Erbarmen D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Der 32-jährige Paul distanziert sich immer mehr von seiner schwangeren Ehefrau Sandra. Er wirkt zunehmend apathisch und gereizt. Die 28-Jährige befürchtet, Paul könne sich etwas antun. Sie möchte herausfinden, was mit Paul ist und engagiert Sandy Winterfeld und Sebastian de Beer. Der Grund für Pauls Verzweiflung scheint schnell gefunden: Sein neuer Chef macht dem Workaholic das Leben zur Hölle. Doch wer ist die Frau, mit der sich Paul heimlich trifft? Anschließend wendet sich Martina an Miriam und Stefan Wolloscheck. Die 29-Jährige erhält Drohungen und jemand ist in ihre Wohnung eingebrochen. Martina glaubt, die Anfeindungen hätten etwas mit ihrem Job im Gesundheitsamt zu tun. Während die beiden Personenschützer Martina bewachen, erhalten sie Einblicke in ihren Alltag und werden sogar Zeugen weiterer Anschläge auf sie. Was steckt hinter den Attacken? Das Ehepaar Wolloscheck muss den Tätern schnellstens das Handwerk legen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Privatdetektive im Einsatz

