Privatdetektive im Einsatz Einmal gemobbt, nie mehr gestoppt / Spurwechsel D 2013 Kerstin sorgt sich um ihre beste Freundin Rita. Sie hat der 45-Jährigen eine Stelle in der Firma ihres Mannes Ulf verschafft, doch dort wird sie nur gemobbt. Sie traut sich nicht mehr zur Arbeit zu gehen. Da Ulf nichts von dem Mobbing mitbekommt, engagiert Kerstin Miriam und Stefan Wolloscheck. Die beiden schleusen sich in die Firma ein, um die betreffenden Kollegen zur Rechenschaft zu ziehen. Dabei kommen auch anderen Fragen hoch: Warum wird Rita überhaupt gemobbt und warum bekommt Kerstins Mann Ulf nichts davon mit? Danach wendet sich die 25-jährige Sabine an die Privatdetektive. Vor 14 Tagen hatte sie ihrem Freund Lucas ihr Auto geliehen, seither gilt es als gestohlen. Außerdem verändert sich Lucas immer mehr und fordert ständig Geld von ihr. Carsten Stahl und sein Team sollen herausfinden, was tatsächlich hinter dem Vorfall steckt. Sandy Winterfeld und Sebastian de Beer vermuten, dass Lucas erpresst wird. Was hat er zu verbergen? Die beiden Ermittler observieren ihn weiter und stoßen auf schockierende Details.