tagesschau24 09:30 bis 10:00 Magazin ZAPP Das Medienmagazin Gezielte Propaganda? Fake News in den Medien / Seltene Einblicke: Fake-News-Macher packt aus / Neu definiert: Martin Schulz (SPD) und die Journalisten / Mutige Klage: Journalistin fordert Lohngerechtigkeit D 2017 Stereo 16:9 Live TV Merken Gezielte Propaganda? Fake News in den Medien Seltene Einblicke: Fake-News-Macher packt aus Neu definiert: Martin Schulz (SPD) und die Journalisten Mutige Klage: Journalistin fordert Lohngerechtigkeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Anja Reschke Originaltitel: Zapp

