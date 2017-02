RTL 02:45 bis 03:35 Show Die Bülent Ceylan Show Die Personality-Show mit Bülent Ceylan D 2017 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken In jeder Show zeigt Bülent Ceylan die ganze Bandbreite seines Könnens: Aktuelle Stand-Ups, witzige Parodien, waghalsige Selbstversuche und verrückte Studio-Aktionen. Dass Bülent Ceylan die Mannheimer und die Kurpfalz in ganz Deutschland bekannt gemacht hat, weiß fast jeder. Nun setzt er sich für andere Regionen Deutschlands ein! Denn es gibt viele Traditionen, die sehr speziell sind und jede Gegend hat ihren eigenen Schlag Mensch - und das ist auch gut so! Bülent will Aufmerksamkeit für die Besonderheiten schaffen und den Gegenden helfen "akzeptiert" und "integriert" zu werden. Das geht natürlich nur mit vollem Körpereinsatz und immer in Begleitung und mit Hilfe eines prominenten Freundes. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Bülent Ceylan Show