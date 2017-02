RTL 00:30 bis 02:45 Show Die Puppenstars D 2016 Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken In der zweiten Folge treten folgende Acts an: "Glühwürmchen und die Musikanten" aus Buchholz sind ein musikalisches Puppenspielprojekt von Ulf Blanck und Leo Schmidthals. Dass Ulf ein Gespür für Geschichten und Comedy hat, stellt er nicht nur bei "Glühwürmchen und die Musikanten" unter Beweis. Der 54-Jährige gehört auch zum festen Autorenteam der Erfolgshörbuchreihe 'Die drei ???'. Der Franzose Daniel Zafrani (56) ist gelernter Pantomime. Bei den "Puppenstars" tritt er mit seiner preisgekrönten 'Vogel Strauß'-Nummer an und begeistert neben ungewöhnlicher Komik mit erstaunlicher Beweglichkeit und Körperbeherrschung. Das Schatten-Theater "Shadow Theatre Delight" aus der Ukraine wird die Jury und das Publikum mit auf eine Reise durch Europa nehmen. Es ist eine faszinierende Geschichte, die mit Abenteuer, Humor und Romantik gefüllt ist und zu den berühmtesten Orten der heutigen Zeit führt. Joe Heinrich (40) aus München ist ein Multitalent - er ist Puppenspieler, Bildhauer, Kabarettist und Illustrator. Der Münchner präsentiert eine eigene Bauchredner-Nummer mit seinem Freund, dem Leberkäs-Bob. Durch Laura Bacon (35) aus Kings Lynn (Großbritannien) wird das Klappmaulgirl "Patsy May" zum Star. Mit ihrer kessen und vorlauten Art überzeugte Patsy die Jury von 'Britain's Got Talent'. Die Klappmaulpuppe besitzt einen eigenen Facebook-Account, auf dem sie ihre Fans an ihrem Leben teilhaben lässt. Die beiden Klappmaulpuppen Eggers & Lenni sind Rollmopsmöwen aus Hamburg und typische Vertreter zweier bekannter Stadtteile: Eppendorf (hanseatisch konservativ) und St. Pauli (hip und wild). Da ist Zoff vorprogrammiert. Die italienische Künstlerfamilie "Manoviva" bezaubert bei den "Puppenstars" mit ihrem filigranen Fingertheater. Nicole Weißbrodt (46) aus Berlin arbeitet als freischaffende Schauspielerin und Puppenspielerin. Die Puppe Clarissa ist ein Walking-Puppen-Act der besonderen Art. Sie ist eine sehr alte, aber agile Dame, bizarr und auch ein bisschen böse. Und Nicole spielt ihre Pflegerin Nikki. "Lightwave Theatre Company" sind ein einzigartiges visuelles Theater aus Rumänien, das mit Hilfe von lebensgroßen Puppen optische Illusionen produziert. Egal ob Batman, der Hulk oder Marie Antoinette - die Puppen-Truppe "TubeHeads" aus Köln sind total durchgeknallt. Auf YouTube haben sie bereits viele Fans, für die "Puppenstars" bringen Axel (40) und Henning Ricke (35) & Daniel Raboldt (38) das digitale Spektakel erstmals auf die Bühne. Das Licht geht aus und der Zuschauer sitzt in vollkommener Dunkelheit. Bei "Light Balance" aus der Ukraine erscheinen Menschen und Objekte aus Neonlicht, die sich in unglaublicher Geschwindigkeit zur Musik bewegen. Robin Frohardt (44) aus Brooklyn, New York, führt ein nonverbales Figurentheater und erzählt eine Geschichte über Frank - einen zwanghaften und eigenbrötlerischen Mann. "Arvid & Alex" präsentieren ein Comedy-Duett mit Klappmaulpuppe und Tänzer. Unfassbar, was Sockenpuppen leisten können. In der Band "Socks on the Rockz" aus Solingen spielt jede Sockenpuppe ihr Solo, von Schlagzeug bis zur krassen E-Gitarre. Und sie sind so wild, dass das Sprichwort "Mit heißer Nadel gestrickt" eine ganz neue Bedeutung bekommt. 'Destiny's Puppets' aus Hamburg wollen die Bühne zum Beben bringen. Dinipiri Collins Etebu (29), Bärbel Decker (29) und Michele Cantanna (27) werden mit Hilfe von Humanetten zu Taylor Swift, Miley Cyrus und Beyoncé. "Uninvented Theatre" aus Rumänien präsentieren einen mystischen Tanz der Elemente - Körpersprache trifft auf komplexes Stabpuppenspiel. Ganz ohne Worte oder digitale Effekte ziehen sie damit jeden in ihren Bann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Mirja Boes Gäste: Gäste: Gaby Köster (Schauspielerin), Max Giermann (Schauspieler, Komiker), Martin Reinl (Puppenspieler) Originaltitel: Die Puppenstars