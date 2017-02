DW (Europe) 04:15 bis 05:00 Reportage Jewish. German. A Dilemma? D 2016 Merken """The Jews are to blame for everything!"" proclaimed a line by composer Friedrich Hollaender in a sarcastic satirical song in 1931, two years before the Nazis seized power. But today anti-Semitism in Germany appears to be on the rise again across Europe. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Jude. Deutscher. Ein Problem?

