ProSieben 02:20 bis 03:55 Horrorfilm Zombies USA 2006 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Witwe Karen Tunny zieht mit ihren beiden Töchtern Sarah und Emma in ein Haus in den Bergen, das sie von ihrem kürzlich verstorbenen Mann geerbt hat. Die Nachbarn geben ihr den dringenden Rat, nachts im Haus zu bleiben. Der Hintergrund: 1913 wurde in der Gegend eine Gruppe Kinder in einer Mine verschüttet - und die machen jetzt als Zombies die Gegend unsicher ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lori Heuring (Karen) Scout Taylor-Compton (Sarah) Chloë Grace Moretz (Emma) Geoffrey Lewis (Harold) Ben Cross (Aaron Hanks) Craig Vye (Tim) Chris Jamba (Sean) Originaltitel: Wicked Little Things Regie: J.S. Cardone Drehbuch: Ben Nedivi Kamera: Emil Topuzov Musik: Tim Jones Altersempfehlung: ab 16