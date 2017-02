ProSieben 22:35 bis 00:25 SciFi-Film I am Legend USA 2007 Nach dem Roman von Richard Matheson 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Sci-Fi-Klassiker mit Will Smith: Ein als Heilmittel für Krebs angepriesenes Medikament sorgt für Entsetzen, denn es verwandelt die Menschen in blutdürstige Vampire. Nur ein kleiner Teil der Bevölkerung - wie der ehemalige Militärwissenschaftler Robert Neville - ist gegen das gentechnisch veränderte Virus immun. Als einzig verbliebener Mensch in Manhattan versucht er mit Hilfe seines eigenen Blutes, ein Gegenmittel zu finden - aber die Vampire wollen sich nicht heilen lassen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Will Smith (Robert Neville) Alice Braga (Anna) Charlie Tahan (Ethan) Salli Richardson (Zoe Neville) Willow Smith (Marley Neville) Emma Thompson (Dr. Krippen) Darrell Foster (Mike) Originaltitel: I Am Legend Regie: Francis Lawrence Drehbuch: Mark Protosevich, Akiva Goldsman Kamera: Andrew Lesnie Musik: James Newton Howard Altersempfehlung: ab 16

