ProSieben 18:40 bis 19:05 Trickserie Die Simpsons Romantik ist überall! USA 1994 Merken Marge möchte ihren Kindern beibringen, was Liebe ist. Sie versucht, alle Familienmitglieder zu aktivieren: Jeder soll einen individuellen Beitrag zum Thema "Liebesgeschichte" leisten. Doch Marge scheitert auf der ganzen Linie: Weder die Kinder, noch die Eltern, noch die Großeltern haben zum Thema Happyend etwas zu sagen. Bis Marge dann ihre wahre Liebesgeschichte mit Homer erzählt. Und die endet ja bekanntlich wirklich mit einem Happyend. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Norbert Gastell (Homer Simpson) Elisabeth Volkmann (Marge Simpson) Sandra Schwittau (Bart Simpson) Sabine Bohlmann (Lisa Marie Simpson) Sabine Bohlmann (Maggie Simpson) Originaltitel: The Simpsons Regie: David Silverman Drehbuch: Richard Appel, Jennifer Crittenden Musik: Alf Clausen Altersempfehlung: ab 6