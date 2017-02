ProSieben 15:10 bis 15:35 Comedyserie 2 Broke Girls Das Herzensprojekt USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Caroline kommt auf eine grandiose Idee: Nachdem zwei Gäste im Diner von ihrem Kickstarter-Projekt erzählen, möchte sie mit Hilfe einer Crowdfunding-Plattform Geld für eine neue Designerhose sammeln. Als Gegenleistung bietet sie ihren Sponsoren an, ihr eine Ohrfeige verpassen zu dürfen. Die genervte Max schickt eine Mail mit einem Foto von Caroline in ihrer neuen Hose und einem gemeinen Kommentar in die Runde - und vergisst, Caroline aus dem Verteiler zu nehmen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) Misty Monroe (Chiandra) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Don Scardino Drehbuch: Michelle Nader Altersempfehlung: ab 12