ProSieben 13:25 bis 13:50 Comedyserie Two and a Half Men Alle lieben Alan USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Nachdem Alan von einer Herzattacke genesen aus dem Krankenhaus zurückkehrt, wird er von Walden, Evelyn, Berta, Lindsey, Judith, Jake und Eldridge liebevoll zu Hause aufgenommen und umsorgt. Nur Waldens Freundin Zoey ist davon überzeugt, dass Alan seine Erkrankung nur vorgibt. Und tatsächlich: Alan erfährt von seinem Arzt, dass er völlig gesund ist. Um die Zuwendung nicht zu verlieren, beschließt Alan, eine schwere Herzerkrankung vorzutäuschen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Marin Hinkle (Judith Melnick) Holland Taylor (Evelyn Harper) Jason Alexander (Dr. Goodman) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Susan Beavers, Lee Aronsohn, Chuck Lorre Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12