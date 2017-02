ProSieben 09:45 bis 10:10 Comedyserie The Big Bang Theory Die Mars-Bewerbung USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Eigentlich wollten Amy und Sheldon den nächsten Schritt in ihrer Beziehung machen und sich gemeinsam eine Schildkröte zulegen. Dabei erfährt Amy, dass sich Sheldon ohne ihr Wissen für die Besiedlung des Mars angemeldet hat. Rajs Freundin Emily wird zu einem Notfall gerufen und lässt ihn allein in ihrer Wohnung. Er kann der Versuchung nicht widerstehen und wirft einen Blick in ihre Schubladen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Steven Molaro, Eric Kaplan, Maria Ferrari Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6

