Christopher Posch - Ich kämpfe für Ihr Recht! Mietnomaden + Petticoat D 2012

Christopher Posch vertritt ein junges Paar, dass sich am Starnberger See das Ja-Wort geben möchte und für diesen besonderen Anlass ein Petticoat-Kleid bestellt hat. Doch das maßangefertigte Kleid gefällt der Braut überhaupt nicht. Im Vorfeld hatte der Verkäufer versprochen, dass die Braut ihr Geld bei Nichtgefallen des Kleides zurückerhalten würde, doch nun meldet sich der Schneider plötzlich nicht mehr. Kurz vor der Trauung bleibt das Paar auf den Kosten sitzen und kann sich ein anderes Kleid nicht leisten. Damit die Hochzeit nicht ins Wasser fällt, ergreift Posch die Initiative und stellt den Verkäufer zur Rede. Schafft es der Anwalt, das Geld für das Brautpaar schnell zurück zu bekommen? Kaum etwas fürchten Hausbesitzer so sehr wie Mietnomaden. Sie nisten sich ein, zahlen nicht, verwüsten oftmals sogar die Wohnung. Genau solche Mietnomaden hat sich der Café-Betreiber Peter M. ins Haus geholt. Mit über 50 hat er sich einen Lebenstraum erfüllt, alle Ersparnisse investiert und ein Café eröffnet. Die Wohnung über dem Café ist riesengroß und toll ausgestattet, die Miete soll das Risiko der Selbstständigkeit absichern. Aber es kommt ganz anders: Peter M. sieht keinen Cent. Als er Anwalt Christopher Posch zur Hilfe holt, steht er schon mit einem Bein in der Insolvenz. Der erfahrene Anwalt weiß: Hier muss man hart durchgreifen...