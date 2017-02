Super RTL 22:15 bis 23:15 Dokusoap Christopher Posch - Ich kämpfe für Ihr Recht! Gnadenhof + GWE D 2012 Stereo HDTV Merken Harald und Sabine G. haben sich in Westfalen einen Traum erfüllt: Auf dem Land haben sie ihren eigenen kleinen Gnadenhof errichtet und geben Hunden ein neues Zuhause, die sie aus Tötungsstationen gerettet haben. Auch zwei Pferde bekommen bei ihnen das Gnadenbrot. Aber als ihr kleiner Hof den Besitzer wechselt, ist die Idylle bedroht. Der neue Vermieter will sie möglichst schnell vor die Tür setzen. Anwalt Christopher Posch nimmt für die beiden Tierretter den Kampf gegen den millionenschweren neuen Besitzer auf. Achtung Internetfalle: Hunderttausenden ist es schon ergangen wie Annette Schlüter. Sie bekommt Post, vermeintlich ein offizielles Schreiben, mit dem sie sich in ein Gewerberegister eintragen soll. Ganz pflichtbewusst unterschreibt sie postwendend. Anwalt Christopher Posch sieht sofort: Sie ist damit auf Betrüger hereingefallen, denn unterschrieben hat sie ein Internet-Abo für zwei Jahre, mit dem ihr Betrieb in ein völlig nutzloses Register eingetragen ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Christopher Posch - Ich kämpfe für Ihr Recht!

