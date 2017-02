Super RTL 16:45 bis 17:10 Trickserie Scooby-Doo! Gefährliches Spielzeug USA 2003 Stereo HDTV Merken In einem Einkaufszentrum erwacht das Spielzeug auf magische Weise zum Leben. Scooby-Doo und seine Gang wollen dem Geheimnis auf den Grund gehen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: What's New Scooby-Doo? Regie: Russell Calabrese Drehbuch: George Doty IV Altersempfehlung: ab 6

